Michelle Yeoh e a vida do crime na nova série 'Os Irmãos Sun'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

As mais lidas GPS

A nova série da Netflix, com estreia esta quinta-feira, 4 de janeiro, marca o regresso da oscarizada Yeoh à televisão. E com muito a perder.

Michelle Yeoh é a matriarca de uma família com a cabeça a prémio

Michelle Yeoh é a matriarca de uma família com a cabeça a prémio Michael Desmond/Netflix

Eileen Sun (Michelle Yeoh), consorte da mais poderosa família do submundo de Taiwan, tem o império em risco. Após o assassinato do marido, cabecilha da tríade Dragões Jade, a posição de principal figura do crime está aberta, e toda a gente é um alvo a abater.