Esta sexta-feira, o dia é da "patroa" Taylor Swift

Não há greve que afaste hoje os "swifties" do sofá. Um filme-concerto e uma série documental sobre a vida da cantora em digressão acabam de chegar à Disney+.

Gonçalo Correia 12 de dezembro de 2025 às 07:00
A cantora continua a controlar bastante o acesso que os fãs têm à sua vida
Quem é fã, sabe: esta sexta-feira, 12 de dezembro, é dia de Taylor Swift. Não há greve geral que demova os verdadeiros swifities (como são conhecidos os fãs da cantora norte-americana) de, esta sexta-feira, cumprirem religiosamente o seu papel de devotos: estarão todos em frente à televisão, a assistir à dupla estreia que acontece na plataforma de streaming Disney+.

Uma das novidades que promete escalar o top de séries e filmes mais vistos da Disney+ rapidamente é Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, filme-concerto realizado por Glenn Weiss que capta o último concerto da digressão The Eras, que aconteceu a 8 de dezembro do ano passado em Vancouver, no Canadá, perante 160 mil pessoas. O concerto, lia-se recentemente em comunicado oficial da distribuidora de filmes e séries Disney+, "inclui todo o alinhamento de The Tortured Poets Department", disco lançado por Taylor Swift em plena digressão - em abril de 2024 - que ainda marcou presença na setlist de alguns dos concertos. 

Mais expectativa ainda do que o filme-concerto pode gerar The End of an Era, uma série documental de seis episódios que "acompanha o processo de criação, o impacto e os bastidores" da digressão The Eras Tour, lia-se recentemente em nota oficial da Disney+. Este prometido "retrato íntimo sobre a vida de Taylor Swift, enquanto a sua digressão dominava as manchetes e entusiasmava fãs em todo o mundo", estreia também esta sexta-feira, 12 de dezembro.

Esta série documental conta com a participação de músicos e pessoas do núcleo próximo e familiar da atriz - de Gracie Adams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch a Travis Kelce, jogador de futebol americano e noivo de Taylor Swift. "Músicos, bailarinos, equipa técnica e familiares de Taylor" também integram o elenco da série, que chega em três fases, ao ritmo de dois episódios semanais, já a partir desta sexta-feira.

