Esta sexta-feira, o dia é da 'patroa' Taylor Swift

Não há greve que afaste hoje os "swifties" do sofá. Um filme-concerto e uma série documental sobre a vida da cantora em digressão acabam de chegar à Disney+.

Quem é fã, sabe: esta sexta-feira, 12 de dezembro, é dia de Taylor Swift. Não há greve geral que demova os verdadeiros swifities (como são conhecidos os fãs da cantora norte-americana) de, esta sexta-feira, cumprirem religiosamente o seu papel de devotos: estarão todos em frente à televisão, a assistir à dupla estreia que acontece na plataforma de streaming Disney+.

Uma das novidades que promete escalar o top de séries e filmes mais vistos da Disney+ rapidamente é Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, filme-concerto realizado por Glenn Weiss que capta o último concerto da digressão The Eras, que aconteceu a 8 de dezembro do ano passado em Vancouver, no Canadá, perante 160 mil pessoas. O concerto, lia-se recentemente em comunicado oficial da distribuidora de filmes e séries Disney+, "inclui todo o alinhamento de The Tortured Poets Department", disco lançado por Taylor Swift em plena digressão - em abril de 2024 - que ainda marcou presença na setlist de alguns dos concertos.

Just 11 days until the final show of The Eras Tour is all yours. The Final Show now featuring THE TORTURED POETS DEPARTMENT on @DisneyPlus beginning December 12 ??? pic.twitter.com/6CDkxLVX6o — Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2025

Mais expectativa ainda do que o filme-concerto pode gerar The End of an Era, uma série documental de seis episódios que "acompanha o processo de criação, o impacto e os bastidores" da digressão The Eras Tour, lia-se recentemente em nota oficial da Disney+. Este prometido "retrato íntimo sobre a vida de Taylor Swift, enquanto a sua digressão dominava as manchetes e entusiasmava fãs em todo o mundo", estreia também esta sexta-feira, 12 de dezembro.

Esta série documental conta com a participação de músicos e pessoas do núcleo próximo e familiar da atriz - de Gracie Adams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch a Travis Kelce, jogador de futebol americano e noivo de Taylor Swift. "Músicos, bailarinos, equipa técnica e familiares de Taylor" também integram o elenco da série, que chega em três fases, ao ritmo de dois episódios semanais, já a partir desta sexta-feira.