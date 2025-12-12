Taylor Swift chora ao recordar ataque de Liverpool: “Vou conhecer as famílias e depois tenho de dar um espetáculo...”

Artista não esquece as três crianças que morreram no ano passado durante uma aula de dança com músicas suas.

Taylor Swift chora ao recordar o ataque em Liverpool ocorrido em julho de 2024 durante uma aula de dança com músicas da cantora, que resultou na morte de três crianças., Alice, de 9 anos, Bebe, de 6, e Elsie, de 7.

No seu novo documentário, The Eras Tour- The Final Show, disponível da Disney+, Swift explica com lágrimas nos olhos que vai conhecer as famílias das vítimas e que logo a seguir tem “de dar um espetáculo pop” no Estádio de Wembley, em Londres. “Quando os conhecer não vou estar a fazer isto [chorar], vou sorrir, tudo isto tem de ficar para trás antes de eu subir ao palco”, confessa.

Já noutra cena, depois de ter conhecido as famílias das três meninas, pode ver-se Taylor a chorar no seu camarim antes do concerto de três horas e meia, a ser consolada pela mãe. “Sei que pode não parecer, mas sei que tu tentaste ajudá-los”, diz Andrea Swift.

Taylor Swift is seen breaking down in tears in her new Disney+ docuseries as she speaks about the tragic Southport attack, meeting with survivors and families before her Wembley shows.



via @BBCNews — Taylor Swift Updates (@Moonlightswift8) December 12, 2025

Este espetáculo em Wembley marcou o regresso de Taylor Swift aos palcos europeus, depois de ter cancelado três concertos em Viena, na Áustria, devido a um alerta de ataque terrorista.

Nas suas próprias palavras, a digressão “escapou por pouco a uma situação de massacre” quando a CIA identificou um plano para explodir uma bomba durante a sua atuação. A cantora revelou que depois de 20 anos de espetáculos, “estar com medo que algo vai acontecer aos teus fãs é novo”.

Depois deste susto, a digressão não enfrentou mais nenhum incidente e o documentário mostra o alívio de Taylor Swift depois do concerto. Em chamada com o seu noivo, Travis Kelce, a cantora partilhou que estava tão feliz e que pensava que se ia esquecer de tocar guitarra e cantar.