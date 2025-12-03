Chegou o trailer oficial do novo filme-concerto de Taylor Swift

Taylor Swift está de regresso aos ecrãs. Foi lançado o trailer oficial do The Eras Tour: The Final Show, filme-concerto do último espetáculo da última digressão da cantora norte-americana, The Eras Tour. Estará disponível na Disney+ a partir do próximo dia 12 de dezembro, em conjunto com uma série documental de seis episódios intitulada End of An Era, que acompanha o desenvolvimento e bastidores da digressão mais recente da cantora norte-americana.

O filme foi gravado em Vancouver, no Canadá, durante o último espetáculo da The Eras Tour a 8 de dezembro de 2024, encerrando a digressão mais bem sucedida da história com 149 espetáculos pelo mundo e uma receita de mais de dois mil milhões de dólares (mais de 1.700 milhões de euros, à taxa de câmbio atual). O filme será realizado pelo realizador Gleen Weiss e produzido pela Taylor Swift Productions, em associação com a produtora Silent House Productions.

Em 13 outubro de 2023, Taylor Swift lançou nos cinemas Taylor Swift: The Eras Tour, filme-concerto da sexta atuação da digressão em Los Angeles, na Califórnia. O filme e a atuação repartem a carreira de Swift em 10 “eras” distintas, uma retrospectiva completa da discografia da cantora que foi recebida com opiniões positivas por parte dos críticos e dos fãs.

The Eras Tour surgiu durante o período em que a artista se encontrava a regravar os primeiros seis álbuns de estúdio após perder os direitos patrimoniais das gravações originais dos álbuns em 2019. Também surgiu devido ao cancelamento, motivo pela pandemia da Covid-19, da digressão intercontinental Lover Fest, que visava promover o sexto álbum da cantora, Lover (2019). Lover Fest seria a digressão sucessora da The Reputation Stadium Tour, esta de promoção do quinto álbum de estúdio da cantora, Reputation (2017) que abrangeu 53 espetáculos em sete países.

Com o lançamento do 11º álbum da artista, The Tortured Poets Department, em abril de 2024 que se sobrepôs à The Eras Tour, o alinhamento dos espetáculos sofreu retificações para incluir a nova “era” de Taylor Swift. As alterações poderão ser vistas no novo filme-concerto que, ao contrário do filme-concerto de 2023, inclui um segmento dedicado ao álbum mais recente, com algumas canções como Who’s Afraid of Little Old Me, Down Bad e I Can Do It With a Broken Heart.

A nova série documental de Taylor Swift, The End Of An Era também vai estrear a 12 de dezembro, dia em que ficam disponíveis os primeiros dois episódios (os quatro seguintes chegam ao ritmo de dois por semana, nas sextas-feiras seguintes, 19 e 26 de dezembro). A série inclui a participação dos artistas Ed Sheeran, Gracie Adams, Sabrina Carpenter e Florence Welch assim como a equipa técnica de Taylor Swift e os familiares da cantora e do noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce.