Peças em estreia, para aplaudir como dantes

Da despedida dos palcos de Eunice Muñoz à estreia de um novo Hamlet, há muito a não perder no regresso do teatro ao vivo, depois de três meses cingido ao online. Um pequeno roteiro.

João Pedro Mamede já brilhou noutra peça do britânico Simon Stephens, no mesmo Teatro da Politécnica: Punk Rock. Agora protagoniza Birdland DR

O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, aproveita o desconfinamento para receber o seu grande êxito da temporada – estreado em Guimarães, seguidos de sessões esgotadas no CCB –, a tempo do 25 de abril que aí vem e que com ele combina na perfeição.