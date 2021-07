O Festival de Almada e as perspetivas da condição humana

À custa da Covid-19, o Festival de Almada reinventou-se em 2020: mais dias, menos gente por sessão, quase só produções portuguesas. Em 2021 volta a prolongar-se no tempo - é de 2 a 25 de julho e não de 4 a 18 como antigamente -, mas recupera a sua dimensão internacional.

A celebração dos 50 anos da Companhia Teatral de Almada, que o organiza há 38, marca a programação, com uma exposição, um ciclo de conversas e um par de estreias, com destaque para o clássico da tragédia grega Hipólito, dirigido por Rogério de Carvalho, que já em 2006 encenou para o grupo de Racine do mesmo mito, em Fedra.