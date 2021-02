Comédia de Bastidores: a peça que propõe o riso como forma de confronto

Depois de ter passado em outubro pelo palco do Teatro Nacional de São João, no Porto, o espetáculo dos encenadores Nuno Carinhas e João Cardoso está agora em exibição no digital.

Quando Alan Ayckbourn escreveu esta peça em 1972, houve quem a visse como a premonição do arrivismo social que viria a triunfar durante o governo de Margaret Thatcher. Contudo, ao invés de ficar presa no tempo, Comédia de Bastidores apresenta-se bastante atual, com Nuno Carinhas e João Cardoso a fazerem esse paralelismo a partir de três estratos reconhecíveis: o do empreendedor, o do liberal e o do banqueiro. "Fazem todos parte da mesma classe, mas uns têm mais dinheiro do que outros, uns estão mais bem instalados. Nada disso é estável, como reconhecemos hoje em dia", explica Nuno Carinhas, que com Comédia de Bastidores assinalou o regresso à casa que dirigiu entre 2009 e 2018.