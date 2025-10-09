The Weeknd anuncia concerto em Lisboa

Concerto acontece a 5 de setembro do próximo ano, no Estádio do Restelo.

O cantor The Weeknd anunciou, através das suas redes sociais, que vai atuar em Lisboa a 5 de setembro do próximo ano. O concerto, que faz parte da sua digressão After Hours'Til Down vai ter lugar no Estádio do Restelo e vai contar também com a presença do rapper Payboi Carti.

Os bilhetes ficarão disponíveis no site da promotora Live Nation a partir do próximo dia 12 de outubro, pelas 12 horas. Por enquanto, ainda não são conhecidos os preços dos ingressos.

Este anúncio chega depois de esta semana terem sido avistados vários painéis publicitários por Lisboa, levantando assim a hipótese da vinda do cantor a Portugal. O boato chegou até mesmo a espalhar-se nas redes sociais, deixando alguns fãs em euforia.

Outdoors da #AfterHoursTilDawnTour começaram a aparecer em Lisboa desde a noite passada ?????? pic.twitter.com/nk5TT68gcS — The Weeknd Lately | Fan Account (@weekndlately) October 8, 2025

Esta é a segunda visita de The Weeknd a Portugal, depois do concerto que ocorreu em junho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés. Nesta tour, que arranca em junho, o cantor irá passar por Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Itália, Polónia, entre outros países.