The Weeknd anuncia concerto em Lisboa

Concerto acontece a 5 de setembro do próximo ano, no Estádio do Restelo.

Luana Augusto 09 de outubro de 2025 às 17:14
O cantor The Weeknd anunciou, através das suas redes sociais, que vai atuar em Lisboa a 5 de setembro do próximo ano. O concerto, que faz parte da sua digressão After Hours'Til Down vai ter lugar no Estádio do Restelo e vai contar também com a presença do rapper Payboi Carti.

Os bilhetes ficarão disponíveis no site da  a partir do próximo dia 12 de outubro, pelas 12 horas. Por enquanto, ainda não são conhecidos os preços dos ingressos.

Este anúncio chega depois de esta semana terem sido avistados vários painéis publicitários por Lisboa, levantando assim a hipótese da vinda do cantor a Portugal. O boato chegou até mesmo a espalhar-se nas redes sociais, deixando alguns fãs em euforia.

Esta é a segunda visita de The Weeknd a Portugal, depois do concerto que ocorreu em junho de 2023, no Passeio Marítimo de Algés. Nesta tour, que arranca em junho, o cantor irá passar por Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Itália, Polónia, entre outros países.

