Nobel da Literatura entregue a László Krasznahorkai

László Krasznahorkai vence o Nobel da Literatura "pela sua obra convincente e visionária"AP Photo/Matt Dunham, File
László Krasznahorkai é o grande vencedor do prémio Nobel da Literatura “pela sua obra convincente e visionária que, em meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.
O húngaro, de 71 anos, estudou direito e literatura em Budapeste antes de, em 1987, ter trocado a Hungria por Berlim e ter passado os anos noventa a viajar pelo Japão e pela China. A sua obra conta com romances, ficções breves e guiões, estando dois deles traduzidos para português: Herscht e O Tango de Satanás.
O ano passado a academia sueca entregou o prémio à sul coreana Han Kang "pela intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".
O quarto dia de anúncio do Nobel foi dedicado à Literatura, depois da Fisiologia ou Medicina, Física, Química. Falta ainda ser anunciado o da Paz e, já na próxima semana, o equiparado Prémio das Ciências Económicas ou Economia. Os vencedores do Nobel recebem 11 milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros).