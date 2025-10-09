Sábado – Pense por si

Nobel da Literatura entregue a László Krasznahorkai

O ano passado a academia sueca entregou o prémio à sul coreana Han Kang "pela intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

Débora Calheiros Lourenço 09 de outubro de 2025 às 12:01
László Krasznahorkai vence o Nobel da Literatura 'pela sua obra convincente e visionária'
László Krasznahorkai vence o Nobel da Literatura "pela sua obra convincente e visionária" AP Photo/Matt Dunham, File

László Krasznahorkai é o grande vencedor do prémio Nobel da Literatura “pela sua obra convincente e visionária que, em meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

O húngaro, de 71 anos, estudou direito e literatura em Budapeste antes de, em 1987, ter trocado a Hungria por Berlim e ter passado os anos noventa a viajar pelo Japão e pela China. A sua obra conta com romances, ficções breves e guiões, estando dois deles traduzidos para português: Herscht e O Tango de Satanás. 

O ano passado a academia sueca entregou o prémio à sul coreana "pela intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana". 

O quarto dia de anúncio do Nobel foi dedicado à Literatura, depois da Fisiologia ou Medicina, Física, Química. Falta ainda ser anunciado o da Paz e, já na próxima semana, o equiparado Prémio das Ciências Económicas ou Economia. Os vencedores do Nobel recebem 11 milhões de coroas suecas (quase um milhão de euros).  

