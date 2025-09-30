"Atriz" criada por IA indigna atores de Hollywood

Sábado – Pense por si

Lusa 30 de setembro de 2025 às 11:35
Eis Tilly Norwood, uma 'atriz' criada por Inteligência Artificial
Eis Tilly Norwood, uma "atriz" criada por Inteligência Artificial YouTube / IA

A "atriz" criada por inteligência artificial (IA), Tilly Norwood, está a causar indignação entre atores em Hollywood, nos Estados Unidos (EUA), noticiou esta terça-feira a Agence France-Press (AFP).

"Roubaram os rostos de centenas de jovens mulheres para criar esta 'atriz' de IA. Não são criadoras. São ladrões de identidade", disse a atriz que interpreta a personagem `Matilda´, Mara Wilson, nas redes dos sociais.

"Que vergonha destas pessoas", acrescentou Mara Wilson, referindo-se à atriz criada pelo estúdio Xicoia, que desenvolve talentos criados por IA, adaptando-se à industria do entretenimento.

Várias agências parecem já estar a preparar-se para representar Tilly Norwood, revelou a fundadora do estúdio, Eline Van der Velden, na semana passada.

A atriz protagonista dos filmes `Scream´ e `Scream 6´ Melissa Barrera, disse que espera "que todos os atores representados pelo agente que faz isto o abandonem.

O ator da série `The White Lotus´, Lukas Gage, acusou Tilly Norwood de ser "um pesadelo para trabalhar" porque alegadamente "não se conseguia posicionar no set (cenário de filmagens) e estava atrasada".

A fundadora do estúdio Xicoia disse que Tilly Norwood "não é uma substituta de um ser humano, mas uma obra criativa", indiciou na rede social Instagram, no domingo.

"Tal como a animação, o teatro de marionetas e os efeitos especiais abriram novas possibilidades sem prejudicar a performance ao vivo, a IA oferece outra forma de imaginar e construir histórias", defendeu Eline Van der Velden, sublinhando que também é atriz.

Para a fundadora, os atores gerados por IA devem ser julgados entre outros criados por IA e não avaliados diretamente com profissionais humanos.

De acordo com AFP, Tilly Norwood é suficiente para reacender os receios sobre a substituição de artistas por IA, o que motivou em parte as greves que paralisaram Hollywood em 2023.

O uso da IA tem-se tornado cada vez mais visível nos últimos meses nas indústrias criativas, gerando cada vez mais polémicas, segundo a AFP.

A banda virtual `The Velvet Sundown´ ultrapassou um milhão de ouvintes na aplicação de música Spotify este verão.

Já estamos a ouvir música feita por IA. Ainda não reparou?
Em agosto, uma modelo fictícia, gerada por IA, estava na capa da revista de moda Vogue.

