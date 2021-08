Sabores da Amazónia: um cantinho indígena no coração do Porto

Quem entra neste restaurante é imediatamente transportado para as tradições das comunidades amazonenses. Naine Conde, natural de Manaus, e o marido Rui Conde, ex presidente da Comunidade Portuguesa do Amazonas no Brasil, são os anfitriões deste espaço que, da comida à decoração, é em tudo autêntico.