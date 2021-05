Comedouro: uma cozinha portuguesa banhada a ouro

Neste restaurante lisboeta, a formação italiana do chef Nicola vai ao encontro da cozinha tradicional portuguesa, com alguns pratos banhados a ouro de 24 quilates.

A sala do Comedouro, na esquina da Rua Castilho com a António de Aguiar, no Marquês de Pombal.

O italiano Nicolino Forte não é nenhum estranho aos restaurantes portugueses. Foi chef do já defunto Vallentino's, em Lisboa, ou do Elevador (no Elevador de Santa Justa), e teve, nos 20 anos em que viveu cá, o mesmo número de restaurantes na capital. Em março de 2020, no entanto, realizou o sonho de trazer à vida o seu "restaurante pessoal" - "o restaurante que trago no coração".