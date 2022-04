No Castro, a massa dos pastéis de nata é fina e o sabor elegante – tal como o espaço

Ao subir-se a Rua Garrett, em direção ao Chiado, há uma montra no passeio do lado direito que se destaca das demais. As pernas viradas ao contrário e os sapatos encarnados que redopiam no interior de um pastel de nata, inspirados no universo de Alice no País das Maravilhas, aguçam a curiosidade de lá entrar, denunciando em parte ao que se vai. No que era o antigo espaço da famosa Casa Pereira, nasceu um atelier de pastéis de nata que, antes de chegar a Lisboa em dezembro passado, deu os primeiros passos no Porto em 2019. Assim podemos apresentar o Castro – Atelier de Pastéis de Nata, uma marca criada pelo grupo de restauração Plateform, que depositou no chef pasteleiro Daniel Seixas a missão de conduzir o projeto e de aprimorar uma receita secular. Mas já aí chegamos.