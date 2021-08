Onde mora o melhor pastel de nata da Grande Lisboa?

É isso que os jurados da 12ª edição do concurso “O Melhor Pastel de Nata” querem descobrir. As inscrições estão abertas até dia 17 de setembro e a final é no dia 18 de outubro, no Congresso dos Cozinheiros, em Oeiras.

O assunto é delicado e Paulo Amado é contundente na sua avaliação: "Andamos há anos a comer maus pastéis de nata". Esta profanação tira do sério o responsável da Edições do Gosto, que, pela primeira vez na história do concurso, vai receber no Congresso dos Cozinheiros a eleição dos melhores pastéis de nata da Área Metropolitana de Lisboa. "O Virgílio Gomes é o presidente do júri e este ano quis fazer o concurso connosco. É uma organização conjunta."