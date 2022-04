Arigato – Casica: um espaço, duas gastronomias

De cara lavada, o novo Arigato – Casica, em Lisboa, abandonou o conceito de all you can eat de sushi e deixou-se encantar pela cozinha sul-americana.

Em 2007, o Arigato apresentava-se em Lisboa como um all you can eat com respeito pela tradição mas sem receio de desbravar as terras da fusão. Em 15 anos fez nome, ganhou fama e seguiu com a sua filosofia (um pouco de queijo-creme nunca trouxe mal ao mundo), em velocidade de cruzeiro, transformando-se num restaurante que andava de boca em boca. Agora mudou.