O evento começa a 15 de setembro, com o álbum "O que já importa" na guitarra de Afonso Pais e um trio de vozes a acompanhá-lo em coro.

Ao anoitecer, de 15 a 18 de setembro, o relvado do Parque de Monserrate, em Sintra, abre as portas para quatro concertos de jazz. O ciclo Jazz em Monserrate vai proporcionar uma viagem pelas várias correntes do estilo musical contemporâneo.