Por trás de "Camanchaca" há um grito mudo a romper a neblina

O primeiro romance de Diego Zúñiga é uma obra que olha para o passado e o presente do Chile através da história de um rapaz de 20 anos.

Filipa Vaz Teixeira 14 de setembro de 2025 às 10:00
Diego Zúñiga lança 'Camanchaca' em Portugal pela editora independente Limoeiro Real
Diego Zúñiga lança "Camanchaca" em Portugal pela editora independente Limoeiro Real DR

A Limoeiro Real, conhecida pela edição de revistas literárias onde o destaque são autores pouco comercializados em Portugal, estreou-se no mercado livreiro. Escolheu fazê-lo com o escritor chileno Diego Zúñiga, que é publicado pela primeira vez no nosso país, e com o seu Camanchaca, termo que designa a neblina que surge na costa do Pacífico e que se instala no deserto de Atacama.

Tópicos Morte Ditadura Mercado livreiro Massacre Diego Zúñiga Chile Augusto Pinochet Ásia Deserto de Atacama Europa
