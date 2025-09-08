Sábado – Pense por si

Livros

Um romance em quartos separados

Pier Vittorio Tondelli escreveu um clássico da literatura "queer" italiana que chega agora a Portugal

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
Um romance em quartos separados
Ângela Marques 08 de setembro de 2025 às 18:00
Pier Vittorio Tondelli escreveu sobre o amor entre homens
Pier Vittorio Tondelli escreveu sobre o amor entre homens DR

Os epítetos são próprios de uma obra de arte - Quartos Separados é descrito pela crítica como um romance belo, comovente, magistral e excecionalmente lúcido. Lançado pela primeira vez em 1989 (e editado pela primeira vez em Portugal em 1993, pela Dom Quixote), tem sido reeditado um pouco por todo o mundo - afinal, depois de livros como Chama-me pelo teu Nome, de André Aciman, ou Na Terra Somos Brevemente Magníficos, de Ocean Vuong, a literatura queer parece ter um novo fôlego e, com o acolhimento dos leitores, a cara de quem veio para ficar. Pier Vittorio Tondelli, o autor deste sucesso da literatura italiana, não viveu para ver isso (nasceu em 1955 e morreu em 1991), mas é peça importante no xadrez da escrita sobre o amor entre dois homens.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Romance Morte Literatura Namoro Música Pier Vittorio Tondelli Correggio Europa Itália Rimini Pao Pao Clube do Autor
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Um romance em quartos separados