João Miguel Tavares escreveu um livro sobre a 'ascensão' de José Sócrates

João Miguel Tavares lança biografia sobre a ascensão de José SócratesPaulo Calado/Sábado
João Miguel Tavares escreveu uma biografia sobre José Sócrates. Chamado "José Sócrates - Ascensão", é um trabalho que acompanha a vida do ex-socialista desde o seu nascimento até 2005, ano em que venceu as eleições com maioria absoluta. O livro chega a 21 de outubro e é editado pela Dom Quixote.
Atualmente mais conhecido por fazer parte do painel do Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, João Miguel Tavares foi jornalista no Diário de Notícias - em que acompanhou os primeiros anos do Governo de Sócrates - antes de ser diretor da Time Out e posteriormente colunista do Público.
Ao longo dos anos, João Miguel Tavares nunca escondeu o desprezo que sente pelo ex-primeiro-ministro, sendo comuns os ataques que lhe faz nas páginas do Público ou na televisão, no Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer. De acordo com a sinopse fornecida pela Dom Quixote, João Miguel Tavares " pretende mostrar porque é que Sócrates é um político diferente dos outros" e como "um político com o seu perfil conseguiu atingir o topo do poder em Portugal". O comentador pretende ainda "assinalar as razões para que tantos tenham vivido tão distraídos durante tanto tempo" relativamente ao ex-primeiro-ministro.
"A personalidade de José Sócrates, as suas contradições e os seus métodos sempre estiveram à vista de todos. Nunca foi preciso esperar pela Operação Marquês para descobrir o verdadeiro Sócrates, nem faltou informação pública que permitisse, a quem quisesse, traçar o seu perfil, entender a sua forma de exercer o poder, e encontrar padrões de comportamento que o tornavam impróprio para o cargo de primeiro-ministro", pode ainda ler-se na sinopse.