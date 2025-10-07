João Miguel Tavares escreveu um livro sobre a 'ascensão' de José Sócrates

"José Sócrates - Ascensão" é um livro de 560 páginas sobre a vida de José Sócrates desde que nasceu, na Covilhã, até ao em que em ganhou as eleições com maioria absoluta.

João Miguel Tavares escreveu uma biografia sobre José Sócrates. Chamado "José Sócrates - Ascensão", é um trabalho que acompanha a vida do ex-socialista desde o seu nascimento até 2005, ano em que venceu as eleições com maioria absoluta. O livro chega a 21 de outubro e é editado pela Dom Quixote.

Atualmente mais conhecido por fazer parte do painel do Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, João Miguel Tavares foi jornalista no Diário de Notícias - em que acompanhou os primeiros anos do Governo de Sócrates - antes de ser diretor da Time Out e posteriormente colunista do Público.

Ao longo dos anos, João Miguel Tavares nunca escondeu o desprezo que sente pelo ex-primeiro-ministro, sendo comuns os ataques que lhe faz nas páginas do Público ou na televisão, no Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer. De acordo com a sinopse fornecida pela Dom Quixote, João Miguel Tavares " pretende mostrar porque é que Sócrates é um político diferente dos outros" e como "um político com o seu perfil conseguiu atingir o topo do poder em Portugal". O comentador pretende ainda "assinalar as razões para que tantos tenham vivido tão distraídos durante tanto tempo" relativamente ao ex-primeiro-ministro.

"A personalidade de José Sócrates, as suas contradições e os seus métodos sempre estiveram à vista de todos. Nunca foi preciso esperar pela Operação Marquês para descobrir o verdadeiro Sócrates, nem faltou informação pública que permitisse, a quem quisesse, traçar o seu perfil, entender a sua forma de exercer o poder, e encontrar padrões de comportamento que o tornavam impróprio para o cargo de primeiro-ministro", pode ainda ler-se na sinopse.