Morreu ator britânico Anthony Head de "Ted Lasso" e "Buffy, Caçadora de Vampiros"

No teatro, destacou-se em produções como "The Rocky Horror Show" e em musicais como "Godspell" e "Chess".

O ator britânico Anthony Head, conhecido pelo trabalho em séries como "Buffy, Caçadora de Vampiros" e "Ted Lasso", morreu aos 72 anos, anunciaram hoje as suas filhas, as atrizes Daisy e Emily Head.

"É com o coração apertado que anunciamos a morte do nosso extraordinário pai", lê-se na mensagem citada pela imprensa britânica, que acrescenta que o ator "morreu pacificamente, rodeado pela sua família, devido a complicações de uma pneumonia".

A carreira de Anthony Head ganhou dimensão internacional na década de 1990, pelo desempenho do bibliotecário Rupert Giles, na série "Buffy, Caçadora de Vampiros", mentor da protagonista. Pouco depois passou a ter o papel recorrente de primeiro-ministro em 'sketches' da série de comédia "Little Britain".

O seu rosto está também associado ao rei Uther Pendragon de "As Aventuras de Merlin" e, entre trabalhos mais recentes, a Rupert Mannion, antigo proprietário do clube de futebol AFC Richmond, da produção "Ted Lasso", maioritariamente filmada em Richmond Upon Thames, nos arredores de Londres, região onde o ator cresceu.

Outros trabalhos de Head incluem a personagem Geoffrey Howe, adjunto da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, interpretada por Meryl Streep, em "A Dama de Ferro", de Phyllida Lloyd, e participações em produções televisivas como "Doctor Who", "Testemunha Silenciosa", "Motherland", "The Inbetweeners", "Manchild", e em filmes como "Persuasão", de Adrian Shergold.

No início da carreira, na década de 1980, quando também tocava na banda Two Way, Head tornou-se num rosto familiar na televisão britânica, através de anúncios ficcionados a uma marca de café solúvel, como parte do casal Gold Blend, com a atriz Sharon Maughan.

Os seus últimos trabalhos como ator incluem as produções "Bridgerton", "Upgrade - As Cores do Amor" e "Slayers: A Buffyverse Story", espécie de 'spin-off' da série que lhe trouxe reconhecimento.

Anthony Head, que a agência de notícias Associated Press define como "o elegante e charmoso ator britânico de voz suave", fez ainda parte do elenco do folhetim de longa duração da BBC Radio 4, "The Archers".

No teatro, destacou-se em produções como "The Rocky Horror Show" e em musicais como "Godspell" e "Chess".

Anthony Head nasceu em Londres, em 20 de fevereiro de 1954, estudou na London Academy of Music and Dramatic Art e era filho do cineasta e documentarista Seafield Head e da atriz Helen Shingler, que fez parte do elenco da produção britânica de "Maigret". O seu irmão, Murray Head, entrou em filmes como "Sunday Bloody Sunday" e no musical "Chess".

Em dezembro passado, Head perdeu a companheira de mais de 40 anos, a produtora Sarah Fisher, conhecida defensora dos direitos dos animais, no Reino Unido.

"A nossa dor é muito maior do que o vazio que deixou, mas sabemos que o seu legado continuará vivo, nas séries de que fez parte e no público que as ama", disseram as filhas do ator, no comunicado hoje divulgado.