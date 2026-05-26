Livro de poemas de António Lobo Antunes chega em junho às livrarias

Em "Livro de Poemas", estarão reunidos versos que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo de toda a sua vida.

O livro inédito de poemas de António Lobo Antunes vai ser publicado em junho, depois de anteriormente ter sido anunciado para abril. A notícia do lançamento da coletânea de poesia foi anunciada pela editora Leya em comunicado esta terça-feira.

António Lobo Antunes, que morreu no início deste ano, sempre lamentou não ter sido poeta, mas isso não o impediu de escrever poemas.

O projeto editorial agora anunciado chama-se Livro de Poemas estava a ser editado pela Dom Quixote que pretendia editá-lo ainda enquanto o autor estava vivo.

A editora, que tem publicado toda a sua obra, anunciou, na semana da morte de Lobo Antunes que publicaria "já em abril um inédito, não de prosa, o seu género favorito, mas de poesia, onde estarão reunidos os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. Ele que sempre lamentou não ter sido poeta".

Esta publicação insere-se no âmbito do compromisso da Dom Quixote em continuar a trabalhar e a promover uma obra, "cuja importância ultrapassou fronteiras, premiada e distinguida um pouco por todo o mundo".