Uma série para ver esta semana: 'Normal People'

A série de 2020, disponível em Portugal na RTP Play, é uma adaptação de um romance de Sally Rooney. Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones traduzem-nos as vicissitudes do amor no início da idade adulta.

Baseada no romance da irlandesa Sally Rooney, Normal People acompanha a relação entre Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones), dois jovens irlandeses cuja ligação emocional desafia diferenças sociais, expectativas familiares e a dificuldade de comunicar o que realmente sentem. A série, produção BBC Three estreada em 2020, segue-os desde o secundário, onde a proximidade é clandestina, até aos anos de universidade em Dublin, quando a dinâmica entre ambos se transforma, ora aproximando-os, ora afastando-os.

Ao longo dos 12 episódios, temos pela frente uma produção intimista, que transforma silêncios, gestos e olhares numa linguagem própria. O resultado é um retrato profundamente humano da vulnerabilidade e das dúvidas que moldam o fim da adolescência e o início da vida adulta.

Reconhecida pela crítica, Normal People valeu a Paul Mescal uma nomeação aos prémios Emmy e consagrou-se nos BAFTA, onde venceu Melhor Realização, destacando-se ainda pela autenticidade das interpretações, pela química entre Mescal e Edgar-Jones e pelo uso do silêncio e da proximidade física como linguagem narrativa.

A série tornou-se rapidamente um marco na televisão recente pela capacidade de captar o que permanece invisível nos afetos, a forma como duas pessoas se procuram, se ferem e se voltam a encontrar ao longo dos anos.

"Uma série para ver esta semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todas as segundas-feiras, uma série para ver ao longo dos próximos dias - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Tiago Neto.