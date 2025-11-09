Sábado – Pense por si

Televisão

"The Seduction": sexo, feminismo e poder na corte francesa

"Uma história de mulheres, sobre mulheres", é como Diane Kruger descreve "The Seduction", nova série de época da HBO Max sobre o sexo e o género como armas de poder. Estreia sexta-feira, dia 14.

Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
André Almeida Santos 09 de novembro de 2025 às 18:00
A atriz Diane Kruger é um dos nomes mais sonantes do elenco da nova série, passada no séc. XVIII
A atriz Diane Kruger é um dos nomes mais sonantes do elenco da nova série, passada no séc. XVIII Caroline Dubois/HBO

A ideia de sequelas e prequelas anda por aí há algum tempo e é verdade que são um recurso, como qualquer outro, para fabricar uma ideia que, à partida, funciona. E a coisa chegou - e bem - a este ponto: porque não inventar uma história que precede a vida que conhecemos de uma das personagens mais famosas da literatura? Já foi feito, sim, mas nunca a uma personagem de As Ligações Perigosas, romance do século XVIII escrito pelo francês Pierre Choderlos de Laclos. Esta é a premissa de The Seduction, nova série que estreia dia 14 na HBO Max. O primeiro episódio fica disponível nesse dia; os cinco seguintes, chegam ao ritmo de um por semana, sempre à sexta-feira.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

"The Seduction": sexo, feminismo e poder na corte francesa