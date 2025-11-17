Raros, autênticos e cheios de personalidade: conheça as 5 raças de gatos mais raras do Mundo

Se acha que conhece todas as raças de gatos desengane-se. Estas são difíceis de encontrar.

Raros, autênticos e cheios de personalidade. Eis as 5 raças mais raras de gatos do Mundo

No vasto mundo dos felinos, há raças que quase nunca vemos fora de exposições e artigos especializados. São raras por história, genética ou número de criadores e acumulam fãs justamente por serem diferentes. Hoje apresentamos-lhe 5 delas, explicando o que as torna especiais e por que são tão difíceis de encontrar.

American Wirehair



O "gato de arame" surgiu de uma mutação espontânea nos EUA e continua a ser difícil de encontrar. A própria Cat Fanciers’ Association (CFA) descreve-o como relativamente raro. O Guinness World Records chegou a apontá-lo como a raça mais rara reconhecida pelo CFA, refletindo registos historicamente muito baixos. Caracterizam-se pela pelagem áspera ao toque, temperamento sossegado e um charme muito americano.

