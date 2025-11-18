Sábado – Pense por si

Vinhos

Tapada de Coelheiros - Vinha do Taco 2014. Um vinho de exceção?

Distinguido com 93 pontos por Luís Gutiérrez, crítico da prestigiada publicação de Wine Advocate (Robert Parker), que vinho é este, afinal? 

Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
Tapada de Coelheiros - Vinha do Taco 2014. Um vinho de exceção?
Ângela Marques 18 de novembro de 2025 às 22:59
O vinho acompanha bem carnes vermelhas, pratos de caça e opções com cogumelos ou molhos intensos
O vinho acompanha bem carnes vermelhas, pratos de caça e opções com cogumelos ou molhos intensos D. R.

Não se deve julgar o livro pela capa nem o vinho pelo rótulo, mas repare-se neste Taco 2014 e na primeira impressão que deixa. Vejamos: no concelho de Arraiolos, conhecido pelas bordadeiras que fazem os famosos tapetes de Arraiolos, a Tapada dos Coelheiros homenageia a identidade cultural da terra nos rótulos dos vinhos. E que bonitos ficam.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Menu shortcuts

Tapada de Coelheiros - Vinha do Taco 2014. Um vinho de exceção?