Sábado – Pense por si

Vinhos

Um Dão de muitas faces

Na Casa da Passarella, Paulo Nunes vinifica com primor um terroir multifacetado, como o provam cinco novidades que se contam entre as mais distintas da região.

Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
Um Dão de muitas faces
Pedro Henrique Miranda 02 de novembro de 2025 às 10:00
A Casa da Passarella, com as elevações da Serra da Estrela em último plano
A Casa da Passarella, com as elevações da Serra da Estrela em último plano

"O Dão será sempre o field blend", diz Paulo Nunes, o celebrado enólogo da Casa da Passarella, contrariando a tendência usual de associar às regiões os vinhos feitos apenas das castas correspondentes -- neste caso, o Encruzado, a Touriga Nacional, o Alfrocheiro ou o Jaen -- em favor da nossa tradição ancestral de deixar a sabedoria natural seleccionar as melhores uvas na terra.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Plantas Croquet Paulo Nunes Alentejo Jaén
Artigos Relacionados
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Um Dão de muitas faces