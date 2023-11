Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sara Tavares foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2009.

Morreu a cantora Sara Tavares. Tinha 45 anos e foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2009.



A cantora morreu no hospital da Luz, em Lisboa. A SÁBADO confirmou a morte junto de fonte da Sony Music, editora que representa a artista e com quem, em setembro deste ano, Sara Tavares lançou o single KURTIDU.





Sara Tavares nasceu em 1978 e tinha raízes cabo-verdianas. Tornou-se célebre quando ganhou a primeira edição do programa Chuva de Estrelas, ao interpretar Whitney Houston, em 1994. É desse ano o êxito Chamar a Música, com que foi à Eurovisão arrecadar o oitavo lugar.Lançaria o primeiro álbum em 1996, ano em que também recebeu uma menção honrosa pela canção Longe do Mundo, do filme O Corcunda de Notre Dame, atribuída pela Disney.Outro dos seus êxitos, Solta-se o Beijo, com a Ala dos Namorados, também é de 1996. Seguiram-se outros como Balancê, em 2005.Em 2022, lançou as canções Grog D’Pilha e Presensa, as primeiras em cinco anos. Já em 2023, antes de KURTIDU, lançou Mumentu.