Em Lisboa, no Porto ou no Algarve: 10 sítios onde ver a final do Mundial este domingo

Em contagem decrescente para o final da competição, só falta escolher onde vai assistir ao jogo. Juntámos dez espaços, de norte a sul do País, onde pode assistir ao Espanha-Argentina.

A final do Mundial, que se disputa domingo, às 20h, vai opor a Argentina de Lionel Messi (na imagem) à Espanha de Lamine Yamal

A final do Mundial, que se disputa domingo, às 20h, vai opor a Argentina de Lionel Messi (na imagem) à Espanha de Lamine Yamal Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images

Este domingo, 19 de julho, Espanha e Argentina vão disputar a final do Mundial de futebol 2026 pelas 20h (hora portuguesa). De norte a sul do País, há vários espaços para assistir à partida, na companhia da família e dos amigos, e com direto a ecrãs gigantes, petiscos e boa energia.

Em Lisboa, o Terreiro do Paço está transformado na "Lisboa Football Arena", a principal fan zone da capital, onde o jogo vai ser transmitido num ecrã gigante. A entrada é livre e há zonas de restauração para ir petiscando no intervalo ou nas pausas para hidratação.

Para quem prefere manter-se longe de multidões, o The Couch Sports Bar pode ser uma escolha acertada. Os três espaços, no Cais do Sodré, Marquês de Pombal e Doca de Santo Amaro (este último, com esplanada, ideal para tardes quentes e noites de verão), têm cerca de 30 televisões cada e todos os canais estão subscritos. Na carta, há opções como sandes, hambúrgueres e outros petiscos (€20 preço médio por pessoa).

No The George Pub, um gastropub ao estilo inglês, há cerca de 10 televisões para assistir à partida. Para jantar, há propostas como o bife wellington (€33) ou o fish and chips, com puré de ervinhas e molho tartáro (€22). Ainda na capital, o Real Sports Bar foi pensado para adeptos fervorosos, fica no interior do hotel Real Palácio e apresenta propostas para jantar enquanto assiste à final: prego em bolo do caco, hambúrguer de novilho, cachorro vegetariano ou pica-pau são exemplos (€25 preço médio por pessoa).

Mais a norte, em Coimbra, no CoimbraShopping, a fan zone está instalada no Piso 1. Antes do jogo, entre as 10h e as 15h, o espaço vai promover ainda uma sessão de troca de cromos do Mundial FIFA 2026. No Algarve, no centro comercial Albufeira Terrace, o convite é para assistir ao jogo com vista para o mar, num espaço que também terá zonas dedicadas à troca de cromos. O Mercado Bom Sucesso, no Porto, também transmite em direto a final do Mundial numa fan zone criada para o efeito.



No Mercado Bom Sucesso, no Porto, foi criada uma fan zone DR

Ali bem perto, no Eleven Sports Bar, na Foz, no Porto, assiste-se à partida com vista privilegiada para o mar, snacks e hambúrgueres (€25 preço médio por pessoa). Para quem prefere viver este último jogo na companhia de outras centenas de adeptos, e com muita emoção, recomenda-se a fan zone na Praça D. João I, no Porto. A entrada é livre. O Cave Sports Bar também dispõe de várias televisões e uma carta onde não faltam hambúrgueres gulosos (€20 preço médio).

Por último, sugerimos-lhe um clássico: o Guindalense Futebol Clube é conhecido pela esplanada com vista para o Rio Douro, mas também é um dos pontos mais populares na cidade Invicta para assistir a jogos de futebol. Na ementa, entre outras propostas, há cachorrinhos à moda do Porto, bifanas, rissóis e croquetes (€15 preço médio).