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Em Lisboa, no Porto ou no Algarve: 10 sítios onde ver a final do Mundial este domingo

Em contagem decrescente para o final da competição, só falta escolher onde vai assistir ao jogo. Juntámos dez espaços, de norte a sul do País, onde pode assistir ao Espanha-Argentina.

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Em Lisboa, no Porto ou no Algarve: 10 sítios onde ver a final do Mundial este domingo
Sofia Parissi 18 de julho de 2026 às 08:00
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A final do Mundial, que se disputa domingo, às 20h, vai opor a Argentina de Lionel Messi (na imagem) à Espanha de Lamine Yamal
A final do Mundial, que se disputa domingo, às 20h, vai opor a Argentina de Lionel Messi (na imagem) à Espanha de Lamine Yamal Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images

Este domingo, 19 de julho, Espanha e Argentina vão disputar a final do Mundial de futebol 2026 pelas 20h (hora portuguesa). De norte a sul do País, há vários espaços para assistir à partida, na companhia da família e dos amigos, e com direto a ecrãs gigantes, petiscos e boa energia.

Em Lisboa, o Terreiro do Paço está transformado na "Lisboa Football Arena", a principal fan zone da capital, onde o jogo vai ser transmitido num ecrã gigante. A entrada é livre e há zonas de restauração para ir petiscando no intervalo ou nas pausas para hidratação.

Para quem prefere manter-se longe de multidões, o The Couch Sports Bar pode ser uma escolha acertada. Os três espaços, no Cais do Sodré, Marquês de Pombal e Doca de Santo Amaro (este último, com esplanada, ideal para tardes quentes e noites de verão), têm cerca de 30 televisões cada e todos os canais estão subscritos. Na carta, há opções como sandes, hambúrgueres e outros petiscos (€20 preço médio por pessoa).

No The George Pub, um gastropub ao estilo inglês, há cerca de 10 televisões para assistir à partida. Para jantar, há propostas como o bife wellington (€33) ou o fish and chips, com puré de ervinhas e molho tartáro (€22). Ainda na capital, o Real Sports Bar foi pensado para adeptos fervorosos, fica no interior do hotel Real Palácio e apresenta propostas para jantar enquanto assiste à final: prego em bolo do caco, hambúrguer de novilho, cachorro vegetariano ou pica-pau são exemplos (€25 preço médio por pessoa).

Mais a norte, em Coimbra, no CoimbraShopping, a fan zone está instalada no Piso 1. Antes do jogo, entre as 10h e as 15h, o espaço vai promover ainda uma sessão de troca de cromos do Mundial FIFA 2026. No Algarve, no centro comercial Albufeira Terrace, o convite é para assistir ao jogo com vista para o mar, num espaço que também terá zonas dedicadas à troca de cromos. O Mercado Bom Sucesso, no Porto, também transmite em direto a final do Mundial numa fan zone criada para o efeito.

No Mercado Bom Sucesso, no Porto, foi criada uma fan zone
No Mercado Bom Sucesso, no Porto, foi criada uma fan zone DR

Ali bem perto, no Eleven Sports Bar, na Foz, no Porto, assiste-se à partida com vista privilegiada para o mar, snacks e hambúrgueres (€25 preço médio por pessoa). Para quem prefere viver este último jogo na companhia de outras centenas de adeptos, e com muita emoção, recomenda-se a fan zone na Praça D. João I, no Porto. A entrada é livre. O Cave Sports Bar também dispõe de várias televisões e uma carta onde não faltam hambúrgueres gulosos (€20 preço médio).

Por último, sugerimos-lhe um clássico: o Guindalense Futebol Clube é conhecido pela esplanada com vista para o Rio Douro, mas também é um dos pontos mais populares na cidade Invicta para assistir a jogos de futebol. Na ementa, entre outras propostas, há cachorrinhos à moda do Porto, bifanas, rissóis e croquetes (€15 preço médio). 

A vista do Guindalense Futebol Clube, no Porto
A vista do Guindalense Futebol Clube, no Porto /MOVENOTÍCIAS

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