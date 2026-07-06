Uma série para ver esta semana: 'Slow Horses'

Disponível em Portugal na Apple TV+, a série britânica de espionagem acompanha um grupo de agentes do MI5 afastados das missões de maior prestígio.

Baseada nos livros Slough House, de Mick Herron, a produção acompanha um grupo de agentes do MI5 enviados para Slough House, uma divisão pouco desejada dos serviços secretos britânicos. Ali acabam profissionais que falharam, cometeram erros ou caíram em desgraça dentro da organização.

À frente da equipa está Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman, um chefe desleixado, agressivo e sarcástico, mas também inteligente e astuto. A seu lado estão Jack Lowden – que aqui interpreta River Cartwright –, Kristin Scott Thomas (Diana Taverner) e nomes como Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards e Jonathan Pryce. A série constrói o seu universo a partir do contraste entre a imagem clássica da espionagem e a rotina caótica destes agentes postos de lado.

Combinando thriller, humor negro e crítica institucional, Slow Horses afasta-se da ideia glamorosa dos espiões impecáveis. As missões continuam a envolver conspirações, ameaças internas e jogos de poder, mas são vistas através de uma certa dose de humor e cansaço. Diálogos secos, ritmo rápido e uma forte presença de Gary Oldman fazem desta uma das séries de espionagem com selo de qualidade garantido.