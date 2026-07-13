Uma série para ver esta semana: 'Deadwood'

Disponível em Portugal na Apple TV, "Deadwood" é um western da HBO criado por David Milch, com três temporadas e Ian McShane e Timothy Olyphant no elenco principal.

Passada na década de 1870, Deadwood acompanha o crescimento de uma comunidade mineira no Dakota do Sul, num território onde a lei ainda chega tarde e o poder se organiza à medida dos interesses de quem manda. A série cruza personagens fictícias com figuras históricas e mostra uma cidade em formação, entre a corrida ao ouro, os saloons, a violência e os primeiros sinais de ordem institucional.

O que distingue Deadwood de muitos outros westerns é a forma como olha para a construção da civilização sem a romantizar. Mais do que duelos e pistoleiros, a série interessa-se pelas negociações, alianças, abusos, medos e pequenos pactos que permitem a uma comunidade sobreviver. O argumento de David Milch é conhecido pela linguagem densa e crua, quase teatral, criando um retrato duro de um lugar onde tudo está por definir.

O elenco é uma parte essencial desse universo. Ian McShane interpreta Al Swearengen, dono do Gem Saloon e uma das figuras centrais da cidade, enquanto Timothy Olyphant dá vida a Seth Bullock, antigo xerife guiado por uma ideia rígida de justiça. A eles juntam-se Molly Parker, Paula Malcomson, Brad Dourif, John Hawkes, Robin Weigert, Kim Dickens, Powers Boothe e Anna Gunn, num conjunto de personagens que ajudam a transformar Deadwood numa série obrigatória.