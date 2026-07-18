Fadista portuguesa Marta Rosa leva fado ao espetáculo principal do Tomorrowland

A fadista admite: “Trazer a minha música e cantar em português num festival destes é muito especial”.

A fadista portuguesa Marta Rosa participa, nesta edição do festival de música eletrónica Tomorrowland, na orquestra criada pelos organizadores e no espetáculo final de cada dia, considerando ser “muito especial cantar em português num palco tão grande”.

“Estar num dos maiores palcos do mundo é mais do que eu podia ter sonhado”, disse Marta Rosa em entrevista à agência Lusa, na cidade belga de Boom, onde decorre este fim de semana o festival Tomorrowland.

No dia em que se estreia na Sinfonia da Unidade (orquestra sinfónica que transforma hinos da música eletrónica em clássicos), depois de ter começado a integrar o espetáculo do palco principal do Tomorrowland, a fadista admitiu: “Trazer a minha música e cantar em português num festival destes é muito especial”.

Numa edição em que se verifica um reforço da presença de DJ portugueses, assim como uma crescente adesão de festivaleiros nacionais, Marta Rosa apontou ser “uma alegria muito grande, um orgulho muito grande e um privilégio também” fazer parte das atuações da orquestra e dos espetáculos finais que encerram cada dia do festival.

O Tomorrowland decorre de sexta-feira a domingo, neste e no próximo fim de semana.

“É uma responsabilidade que carrego com muito entusiasmo, mas com algum nervosismo porque sei que está muita gente a ver e a ouvir”, confessou, nesta entrevista à Lusa.

A participação surgiu através de um convite do produtor do Tomorrowland, que encontrou a fadista através da internet.

“Pesquisou e disse-me que tinha encontrado o que procurava, o que me deixou muito feliz”, contou Marta Rosa.

A preparação começou à distância, em Portugal, com a fadista baseada em Lisboa a enviar gravações feitas através do telemóvel para o produtor do festival.

Mais tarde, gravou uma demonstração profissional em estúdio, que foi enviada para a organização para avaliação.

“Ele mandava umas músicas e ia ouvindo, de uma forma meio informal, como estava a soar”, explicou.

Os ensaios presenciais decorreram já esta semana, na Bélgica, antes da estreia no festival.

“É o palco mais bonito onde já estive e o maior e mais elaborado”, afirmou a fadista, destacando a oportunidade de partilhar o espetáculo com músicos, bailarinos, a orquestra e toda a equipa responsável pela produção.

A fadista leva ao festival uma carreira ligada sobretudo às casas de fado e aos concertos em Portugal, onde também acompanha outros fadistas à viola.

“Eu nem tinha expectativa de estar aqui e aconteceu. Agora é aproveitar”, afirmou.

Para Marta Rosa, a experiência ultrapassa a dimensão profissional e está também ligada ao ambiente de união promovido pelo Tomorrowland, segundo adiantou à Lusa: “É viver esta união humana que se faz sentir aqui muito intensamente”.

O Tomorrowland decorre em Boom, na Bélgica, entre 17 e 19 e 24 e 26 de julho, juntando cerca de 400 mil pessoas de várias nacionalidades, ao longo dos dois fins de semana.

O festival conta com mais de 850 artistas distribuídos por 16 palcos.