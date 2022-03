No Kappo, em março, homenageia-se a alta cozinha japonesa com um convidado de luxo

O Kappo, restaurante japonês chefiado por Tiago Penão, vai receber em Cascais um dos nomes mais relevantes da cozinha nipónica internacional. A 4 e 5 de março, Edson Yamashita, sushimando Ryo, restaurante com duas estrelas Michelin, em São Paulo, junta-se a Tiago Penão, que antes passou pela barra de sushi do Praia no Parque e pelo Midori (restaurante com uma estrela Michelin do Penha Longa), para servir quatro jantares e dois almoços que homenageiam a cozinha Kaiseiki – um estilo de cozinhade fine dining japonês que priveligia os produtos de época e as implicações que os mesmo têm na saúde de quem os prova.