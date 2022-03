Robert Pattinson, o novo Batman camaleónico

As mais lidas GPS

Em 2019, numa entrevista ao The Guardian, quando estava para estrear O Farol – em que interpreta um dos dois faroleiros isolados, a tentarem manter a saúde mental –, Robert Pattinson confessou que, a cada rodagem, vive no pânico de falhar, sempre nervoso, e que na verdade não era muito bom a representar: “Depois de mais de uma década a fazer filmes, só sei fazer as cenas de três maneiras, não mais.”