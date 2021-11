Poças: a brincar se fazem bons vinhos

As mais lidas GPS

A gama Fora da Série e Trava-Línguas são as mais recentes apostas da casa duriense, que, puxando pelo lado lúdico dos vinhos, quer provar que o Douro é região de múltiplas interpretações.

Em 1932, Manoel Domingues Poças Júnior tinha uma dívida a cobrar a um cliente que, em jeito de paga, lhe entregou para as mãos a Quinta das Quartas, em Fontelas, no Baixo Corgo. Foi assim que começou a relação entre a família Poças e o Douro, relação tão profícua que já vai na quarta geração. Pelo meio adquiriram-se mais duas quintas: a de Vale de Cavalos, em Numão (Douro Superior), corria o ano de 1988, e a de Santa Bárbara, em 1999, na região de Ervedosa do Doura (Cima Corgo).