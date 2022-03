Os vinhos do Tejo mostram-se em Santarém

É a maior mostra nacional de vinhos do Tejo e, por isso mesmo, um dos eventos aguardados com entusiasmo por todos os enófilos e agentes da região. Depois de uma paragem forçada em 2021 por causa da pandemia, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) não podia estar mais empolgada com este regresso do Tejo a Copo, que se realiza no próximo dia 12 de março, sábado, no Convento de São Francisco, em Santarém.