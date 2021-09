James Bond ou James Bruto? O agente machista volta a atacar

007 já foi casado com uma Bond girl. Por amor. O porco misógino (a classificação é da revista New Statesmen, logo em 1958, meia década depois do lançamento da primeira novela de Ian Fleming sobre o espião britânico e quatro anos antes da estreia de 007: Dr No, a primeira longa-metragem de Bond no cinema) contraiu matrimónio em Portugal, apaixonado, com Teresa di Vicenzo (nascida Draco, interpretada por Diana Rigg) - a rodagem de 007: Ao Serviço de Sua Majestade deu-se entre Lisboa e Sintra, e o facto de o protagonista ter sido George Lazenby, no maior insucesso da cronologia do franchise, ajuda a explicar o desconhecimento público do casamento. Mas Teresa foi assassinada logo à saída da cerimónia, com o sangue a tingir o vestido branco virginal.