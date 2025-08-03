Sábado – Pense por si

Adam Sandler: uma vida a fazer-nos rir

O humorista e ator que muitos adoram e alguns desprezaram está de regresso aos filmes. Quase 30 anos depois, ei-lo novamente de taco de golfe na mão.

Nuno Miguel Guedes 03 de agosto de 2025 às 10:00

Durante a sua já longa carreira, Adam Sandler foi acusado de muitas coisas referentes ao seu tipo de humor: que era primário, boçal, escatológico, meramente físico e que a sua capacidade de representação deixava muito a desejar. O comediante ouvia e naturalmente sorria, porque este tipo de reparos vinha de uma minoria supostamente sofisticada e adepta de "alta comédia". O que é verdade é que quase desde o seu início como ator, Sandler transformou-se rapidamente num dos humoristas mais populares dos Estados Unidos e depois do mundo.

