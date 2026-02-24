'Blue Moon' chega esta semana ao cinema. Escolhemos cinco canções essenciais de Lorenz Hart para acompanhar o lançamento

Rodgers and Hart são dois dos compositores mais importantes do cancioneiro clássico norte-americano. O letrista é agora alvo de um biopic.

Lorenz Hart (1895-1943) fez parte de uma das mais importantes duplas de compositores norte-americanos da primeira metade do século XX. Letrista de excepção foi um dos grandes românticos e autor de canções que sobreviveram ao teste do tempo. Do musical ao jazz, passando pela pop, as suas letras foram gravadas milhares de vezes e cantadas milhões. Agora, Richard Linklater - cineasta de filmes como a trilogia Before (Antes do Amanhecer, 1995; Antes do Anoitecer, 2004; Antes da Meia-Noite, 2013) - dedicou-se a contar parte da vida do ícone musical.

Para acompanhar a chegada do filme às salas portuguesas, selecionámos algumas das mais importantes canções para as quais compôs letras e damos várias sugestões de versões.

"The Lady Is a Tramp"

Composta para o espetáculo Babes in Arms e inicialmente interpretada por Mitzi Green é uma canção sobre uma certa aristocracia de Nova Iorque. Em poucos anos contava já com dezenas de versões. Recentemente ficou conhecida a versão gravada por Tony Bennett e Lady Gaga. Mas também Bing Crosby, Shirley Bassey ou ainda a de Frank Sinatra. É essa versão a nossa sugestão.

"My Funny Valentine"

É talvez um dos standards mais gravados da história da música norte-americana. Estreada em 1937 no espetáculo Babes in Arms (outra vez) e interpretada por Mitzi Green, foi regravada por Frank Sinatra em 1954, sendo um sucesso. Miles Davis, Barbara Streisand, Ella Fitzgerald ou Elvis Costello. Mas a versão definitiva é a de Chet Baker, numa das mais gravações mais intimistas do trompetista com a voz de bronze. (queremos ainda deixar uma referência à versão de Harpo Marx, um dos artistas mais completos do cinema norte-americano inicial.)

"Little Girl Blue"

Estreada em 1935 no musical Jumbo, rapidamente se tornou um sucesso. Foi gravada por Chet Baker (sempre ele), Sam Cooke, Ella Fitzgerald (a mais brilhante intérprete do Great American Songbook), Janis Joplin, Sarah Vaughan ou ainda a nossa escolha: a versão Nina Simone no seu disco de estreia.

"It Never Entered My Mind"

Composta em 1940 e estreada no musical Higher and Higher, foi interpretada inicialmente por Shirley Ross. Seria regravada por Frank Sinatra (está incluída no disco In the Wee Small Hours, a finest hour do Ol' Blue Eyes), Stan Getz, Anita O'Day e a fantástica Ella Fitzgerald.

"Blue Moon"

Composta inicialmente a pedido da Metro-Goldwyn-Mayer para a mega produção Hollywood Party, de 1934, mas acabou por ser só lançada mais tarde, noutro filme. desde então ganhou o contorno de standard e conta com muitas e excelentes versões. Mas talvez a mais conhecida seja a gravada por Elvis Presley, no seu disco de estreia. Mesmo assim, preferimos destacar a versão dos Cowboy Junkies no disco de estreia, The Trinity Session, intitulada "Blue Moon Revisited (Song for Elvis)" e que conta com uma excelente interpretação de Margo Timmins e companhia.