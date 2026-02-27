Cinco planos para este fim de semana: teatro e muita música ao vivo

Os Baleia Baleia Baleia apresentam novo disco na Casa Capitão, em LisboaMário Negrão
1. Esta sexta-feira, 27, em Lisboa, o cantautor Éme, que fez nome como parte nuclear da editora independente Cafetra Records e que é autor de canções como Um Lugar e Lisa, apresenta ao vivo o seu novo disco, Colegas de Trabalho, o primeiro sucessor com banda do disco Domingo à Tarde, de 2017. A noite na Galeria Zé dos Bois, que começa às 21h, conta ainda com performances de Sallim e Orca, Felizes para Sempre e o DJ Hipster Pimba, com uma seleção de canções pelos membros da Cafetra. O bilhete custa €12.
2. Na sexta e sábado, o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebe a peça Potnia Theron, encenada pelo Teatro da Terra e escrita por Hélia Correia, no contexto das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Na peça, é convocada a figura da deusa grega Potnia Theron, senhora dos animais, para refletir sobre a relação de forças entre mulheres e homens e o papel da mulher na sociedade, com interpretação de Maria João Luís, Sílvia Figueiredo e António Lourenço Menezes, e bilhetes a €10. O espetáculo, que começa às 21h30, repete na semana seguinte, de 4 a 7 de março.
3. No sábado, 28, no sótão da Casa Capitão, em Lisboa, os Baleia Baleia Baleia tocam ao vivo o seu novo disco politicamente interventivo Outra Vez Arroz. Dupla de baixo e bateria composta por Manuel Molarinho e Ricardo Cabral, habitam o espaço entre o punk, o rock alternativo e a spoken word, celebrados pelos seus longos e excêntricos espetáculos ao vivo. O bilhete custa €11 e as portas abrem às 21h30, com o concerto a começar pelas 22h.
4. No sábado, 28, o Outsite Mou.co, no Porto, recebe a banda californiana de indie, surf e garage-rock Wavves, que apresenta o seu mais recente disco, Spun, editado em 2025. Outrora presença constante no circuito de festivais de música alternativa, o quarteto apresenta-se no País no contexto do Primavera Tours, ciclo itinerante de espetáculos do festival Primavera Sound. O bilhete para o espetáculo, que começa às 21h, custa €20.
5. Também este sábado, 28, o cantor e compositor brasileiro Luca Argel interpreta ao vivo, no Theatro Circo, em Braga, o seu novo disco O Homem Triste, meditação introspetiva sobre a saúde mental e as emoções masculinas, com produção do filho e colaborador de Caetano Veloso, Moreno Veloso, que é convidado especial no espetáculo. Começa às 21h30, na sala principal, e os bilhetes custam €15, com descontos.