Sábado – Pense por si

GPS

Cinco planos para este fim de semana: teatro e muita música ao vivo

A música domina as sugestões para este fim de semana, mas também há teatro na agenda, com uma peça em comemoração do Dia da Mulher.

Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas GPS
Cinco planos para este fim de semana: teatro e muita música ao vivo
Pedro Henrique Miranda 27 de fevereiro de 2026 às 07:00
Os Baleia Baleia Baleia apresentam novo disco na Casa Capitão, em Lisboa
Os Baleia Baleia Baleia apresentam novo disco na Casa Capitão, em Lisboa Mário Negrão

1. Esta sexta-feira, 27, em Lisboa, o cantautor Éme, que fez nome como parte nuclear da editora independente Cafetra Records e que é autor de canções como Um Lugar e Lisa, apresenta ao vivo o seu novo disco, Colegas de Trabalho, o primeiro sucessor com banda do disco Domingo à Tarde, de 2017. A noite na , que começa às 21h, conta ainda com performances de Sallim e Orca, Felizes para Sempre e o DJ Hipster Pimba, com uma seleção de canções pelos membros da Cafetra. O bilhete custa €12.

2. Na sexta e sábado, o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal recebe a peça , encenada pelo Teatro da Terra e escrita por Hélia Correia, no contexto das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Na peça, é convocada a figura da deusa grega Potnia Theron, senhora dos animais, para refletir sobre a relação de forças entre mulheres e homens e o papel da mulher na sociedade, com interpretação de Maria João Luís, Sílvia Figueiredo e António Lourenço Menezes, e bilhetes a €10. O espetáculo, que começa às 21h30, repete na semana seguinte, de 4 a 7 de março.  

3. No sábado, 28, no sótão da Casa Capitão, em Lisboa, os  tocam ao vivo o seu novo disco politicamente interventivo Outra Vez Arroz. Dupla de baixo e bateria composta por Manuel Molarinho e Ricardo Cabral, habitam o espaço entre o punk, o rock alternativo e a spoken word, celebrados pelos seus longos e excêntricos espetáculos ao vivo. O bilhete custa €11 e as portas abrem às 21h30, com o concerto a começar pelas 22h. 

4. No sábado, 28, o Outsite Mou.co, no Porto, recebe a banda californiana de indie, surf e garage-rock , que apresenta o seu mais recente disco, Spun, editado em 2025. Outrora presença constante no circuito de festivais de música alternativa, o quarteto apresenta-se no País no contexto do Primavera Tours, ciclo itinerante de espetáculos do festival Primavera Sound. O bilhete para o espetáculo, que começa às 21h, custa €20.

5. Também este sábado, 28, o cantor e compositor brasileiro interpreta ao vivo, no Theatro Circo, em Braga, o seu novo disco O Homem Triste, meditação introspetiva sobre a saúde mental e as emoções masculinas, com produção do filho e colaborador de Caetano Veloso, Moreno Veloso, que é convidado especial no espetáculo. Começa às 21h30, na sala principal, e os bilhetes custam €15, com descontos.

Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Cinco planos para este fim de semana: teatro e muita música ao vivo