Sábado – Pense por si

GPS

Dez discos para sintonizar o ouvido em 2026

Podem ter passado despercebidos neste arranque de ano - alguns por só agora estarem a sair, outros por exigirem tempo para a digestão e a descoberta -, mas garantimos-lhe: esta safra merece atenção.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas GPS
Dez discos para sintonizar o ouvido em 2026
Gonçalo Correia 22 de fevereiro de 2026 às 08:00
Holly Hood, Leo Middea (cujo álbum novo é editado na próxima sexta-feira, 27), Ari Lennox e J. Cole são alguns dos nossos destaques musicais deste arranque de ano
Holly Hood, Leo Middea (cujo álbum novo é editado na próxima sexta-feira, 27), Ari Lennox e J. Cole são alguns dos nossos destaques musicais deste arranque de ano D. R.

Nacionais e internacionais, do rap ao indie-rock, 2026 já trouxe muito para ouvir. E não apenas discos sobre os quais temos vindo a escrever nas últimas semanas, de a , passando por . Estes dez álbuns, alguns dos quais ainda inéditos e prestes a serem editados, merecem atenção e ouvido sintonizado em música nova. Ora espreite.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Dez discos para sintonizar o ouvido em 2026