Lauryn Hill, Black Star e Grace Jones reforçam cartaz do festival Kalorama 2026

Hill vem apresentar o disco The Miseducation of Lauryn Hill na íntegra. Os bilhetes já estão à venda.

Lusa 26 de fevereiro de 2026 às 12:45
Lauryn Hill atua no Kalorama 2026 para apresentar The Miseducation
Lauryn Hill atua no Kalorama 2026 para apresentar The Miseducation AP Photo/Chris Carlson, File

Lauryn Hill, num espetáculo com convidados, Black Star (dupla que junta Mos Def e Talib Kweli), Grace Jones e Vince Staples estão entre as novas confirmações do festival Kalorama, que este ano acontece no final de agosto, em Lisboa.

Numa conferência de imprensa, esta quinta-feira em Lisboa, a organização anunciou 15 novas confirmações, entre as quais a cantora norte-americana Ms. Lauryn Hill, num espetáculo que contará com a participação de Wyclef Jean, com quem fundou os Fugees em 1990, YG Marley e Zion, filhos da cantora.

O concerto de Lauryn Hill, que atuou em Portugal a primeira vez em 2010, irá incluir "clássicos dos Fugees", e temas do álbum "The Miseducation of Lauryn Hill" (1998), tocado "na íntegra".

Lauryn Hill atua no dia 29 de agosto, para o qual foram também hoje confirmados os Black Star (dupla formada no final da década de 1990 pelos 'rappers' Mos Def e Talib Kweli), o 'rapper' Vince Staples e o projeto que junta Amaro Freitas, Criolo e Dino D'Santiago, cujo álbum de estreia foi editado este ano.

Também para 29 de agosto estão confirmados: a cantora norte-americana Ravyn Lenae, os neozelandeses Unknown Mortal Orchestra, a dupla italiana Mind Enterprises, o músico britânico Joshua Idehen, o cantor norte-americano Tyler Ballgame e os músicos portugueses Bruno Pernadas, Femme Falafel e Raquel Martins.

Entre os 15 novos artistas hoje anunciados para o cartaz do Kalorama está a cantora jamaicana Grace Jones, que regressa a Portugal após a estreia em 2019.

Grace Jones, que "tem sido uma força metamórfica, provocadora e absolutamente singular no universo do entretenimento desde que emergiu como modelo em Nova Iorque e Paris, no início da década de 1970", atua no primeiro dia do festival, 28 de agosto.

No mesmo dia atuam também a cantora espanhola Judeline, a compositora sueca Anna Von Hausswolff, o duo canadiano Angine de Poitrine (formado pelos irmãos Klek e Khn de Poitrine, que vão estar meses antes no Tremor), os australianos Folk Bitch Trio e a portuguesa A Sul. Nomes que se juntam aos anteriormente anunciados Robbie Williams, Interpol, e Melody's Echo Chamber.

O cartaz do último dia, 30 de agosto, foi hoje reforçado com a "lenda do electro-rock, provocadora e transgressiva" cantora canadiana Peaches.

Para o último dia tinham já sido confirmados Deftones, Turnstile, Clipse (dupla composta pelos 'rappers' Pusha T e Malice), Freddie Gibbs com The Alchemist, High Vis, Wednesday, Panic Schack, Pelados e Travo.

Na 5.ª edição o MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista.

Os passes para os três dias do festival custam 120 euros, até 01 de março, passando depois dessa a data a custar 160 euros.

Os bilhetes diários também já estão à venda, para já apenas nas lojas MEO, pelo "preço especial" de 59 euros. A venda online inicia-se em 05 de março, pelo mesmo preço. Segundo a organização, "dois dias depois o preço aumento para 65 euros"

O MEO Kalorama, que aconteceu pela primeira vez em 2022, é organizado pela promotora Last Tour.

