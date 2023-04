Páscoa à Chef: seis pasteleiros que tem que conhecer

Toda a gente sabe que este é o tempo dos doces: se é aficionado, sabe que está na sua altura do ano, se estiver de dieta, não há melhor oportunidade para uma escapadinha e, mesmo que não seja o maior fã, as estrelas alinham-se para que experimente algo delicioso.



Se os chefs, tão cientes disso quanto todos nós, aproveitam o momento para dar asas à criatividade na cozinha, também a SÁBADO tira partido da ocasião para, todos os anos, por alturas da Páscoa, lhe dar a conhecer alguns dos melhores pasteleiros do País, bem como as suas mais saborosas criações.



Este ano, a seleção é especialmente versátil: há pastelaria japonesa, sabores são-tomenses, um restaurante de sobremesas, fine-dining com estrela Michelin e o melhor pudim do País, entre receitas tradicionais, reinvenções de clássicos portugueses e criações originais. Seja qual for a escolha, não faltam motivos para pegar na colher e fazer da sobremesa o prato principal desta Páscoa.





Kozue Morimoto

Animal, Hotel Hotel

Nasceu em Osaka, em cuja “paisagem de cerejeiras em flor”, que costumava contemplar do escritório do pai quando era criança, se inspirou para nos trazer o doce com o mesmo nome (€8), terrine de chocolate e caramelo com musse de cereja e anis e couli de beterraba e framboesa. É o culminar de um percurso internacional que começou no Japão, a fazer bolos para o restaurante da mãe, antes de seguir para Inglaterra, onde foi para aprender a língua e ficou pela pastelaria, e Noruega, onde ascendeu a sous-chef pasteleira.

Em Portugal, instalou-se no Alentejo até ser conduzida pela pandemia a Lisboa, onde, no Animal, restaurante do Hotel Hotel, encontrou a liberdade que procurava para concretizar a sua visão: uma “mistura entre as confeitarias japonesa e portuguesa”, plasmadas em doces visualmente apelativos que refletem “as cores e sabores da vida e da natureza”.







Luca Arguelles e Kozue Morimoto Mariline Alves

Luca Arguelles

Consultor

Atraído para a cozinha pelo bom cheiro que de lá emanava – a família tem um negócio, a Padaria Arguelles, em que ajudou –, não tardou a mostrar que não lhe faltava talento: foi estagiar com António Nobre e aos 17 anos já tinha emprego na área, ainda que na cozinha em vez da pastelaria, onde realmente queria. Atrás desse sonho, rodou o País e o mundo: estudou e trabalhou em França, Itália, Inglaterra, Noruega, Áustria e Maldivas, experiência que sintetizou numa cozinha “de muitas influências, sem demasiadas misturas de sabor e muito enraizada no ambiente local”. De volta a Portugal, onde contribuiu para o Volver, Torre de Palma, Zum Zum e CostaTerra, pretende agora dedicar-se à consultoria e formação – “ir continuamente aprendendo e passando essa aprendizagem”.



Foi numa dessas consultorias que foi desafiado a criar um doce que “evocasse a experiência de São Tomé”. O resultado é o Leve Leve, um bolo de chocolate e café da ilha com o sabor inconfundível que quem lá esteve não esquece. Pode ser encomendado no The Fifties ou através da página de Instagram leveleve.cocoa (€35 a €55), e parte das suas receitas revertem para a compra de material escolar para alunos são-tomenses.





Ana Raminhos

Raminhos Desserts

A vocação conduziu-a ao Design Gráfico de Comunicação, mas cedo percebeu que “precisava de trabalhar com as mãos, de um processo criativo que permitisse não só pensar, mas concluir”. Trocando aquele rumo pela restauração, passou por Londres, Barcelona e Amesterdão antes de regressar ao País, tornando-se chef pasteleira dos Gazeteiros, em Alfama. No processo, diz que aprendeu “muitas coisas numa vertente de criação e produção, as texturas, o sabor e o visual”, mas tudo o que faz “é fruto das bases em Belas-Artes, da convivência com o lado criativo”, tanto que, na Trienal de Arquitetura de 2019, apresentou uma performance artística com a matéria-prima da pastelaria.



Com a pandemia, iniciou um projeto de reinvenção da pastelaria industrial portuguesa em formato de take-away que desaguou na Raminhos Desserts, em Campo de Ourique, “o culminar de todo o percurso” que fez na cozinha – que saiba, o primeiro restaurante português inteiramente dedicado a sobremesas. Serve menus de degustação de quatro momentos (€39) e pratos à la carte (€10-€13), e onde se pode “jantar e ficar satisfeito”. Traz-nos uma pequena amostra, a torta de chá preto dos Açores (€12), reinvenção da torta de creme de ovo das pastelarias acompanhada por crumble de amêndoa coberto de canela, e texturas de toranja: compota, cascas confitadas e gelado.







Ana Raminhos Mariline Alves

Miguel Oliveira

Atelier Pudim Rei

A sua grande paixão foi sempre a cozinha popular portuguesa, mas a vida deu uma cambalhota em 2014, quando o seu pudim foi campeão absoluto do concurso A Mesa dos Portugueses – por isso mesmo, chamou-lhe Pudim Rei. Conta que, quando viveu em Braga, não encontrara “um pudim abade de Priscos que fizesse jus à lenda do seu criador”, Manuel Machado Rebelo, tendo decidido passar “seis meses fechado no laboratório, muitas noites sem dormir” à procura da receita perfeita, desde a mineralidade da água até ao ponto do toucinho. “Sou maluco, sou obcecado por isto”, vinca.



O esforço compensou. A vitória no concurso trouxe reconhecimento nacional e encomendas para restaurantes como o JNcQUOI, bem como o seu próprio espaço, adequadamente batizado Atelier Pudim Rei, em Lisboa, onde continua a aperfeiçoar o receituário popular português com a sua tarte de queijo da serra, o pão de ló do Pudim Rei ou o Pudim do Marquês, variação do abade de Priscos com produtos regionais de Oeiras. “Existe um estigma, mas quem diz que não consegue comer, que é muito enjoativo, fica abananado com o nosso pudim”, remata.







Miguel Oliveira Mariline Alves

Maria Ramos

Bairro Alto Hotel



Em pequena, gostava de brincar às cozinhas, mas quando começou a cozinhar de verdade “fugia a tudo o que fossem animais”, o que a encaminhou naturalmente para a pastelaria. Depois da Escola de Turismo de Lisboa, o seu percurso fez-se inteiramente em Portugal, com predileção por hotéis – “conseguimos ter um dia muito mais diversificado do que num restaurante”, diz – e sempre sob a égide de grandes chefs: Louis Anjos no Sheraton, Diogo Pereira no Cascade e João Rodrigues no Altis Belém, onde ascendeu a chef pasteleira.







No Bairro Alto Hotel, onde se instalou há quatro anos, concretizou o sonho de ter pela primeira vez “uma pastelaria de vitrine” em que defende “a pastelaria de bases portuguesas” enquanto promove a redução do açúcar, numa carta que tenta que tenha “tradição, mas que também nos seja carinhosa. Guiada por esse princípio, foi na avó, que lhe “dava a lamber o salazar”, que se inspirou para criar a sua interpretação da tradicional farófia, feita com creme de folha de limoeiro do seu quintal e completada com telhas de leite e iogurte em pó para puxar pela acidez. A sobremesa pode ser encontrada no menu de jantar do restaurante do hotel (€8).



Maria Ramos e Márcio Baltazar Mariline Alves

Márcio Baltazar

Ocean



Numa carreira feita de “altos e baixos e muita persistência”, trabalhou em marisqueiras, pastelarias para revenda, hotéis e restaurantes de fine dining em Moçambique, Espanha e Grécia. Teve um acidente que quase lhe tirou a vida, abriu negócios que fracassaram e, depois de ter experimentado o topo da cozinha internacional, foi forçado a voltar para a indústria de pastelaria congelada: de menus de degustação, passou a “bolos de supermercado feitos num minuto”, diz.



O destino, no entanto, voltou a sorrir-lhe, e depois de passar por Londres, voltou a Portugal para ajudar a abrir o Areias do Seixo antes de ser chamado para o Ocean, restaurante de duas estrelas Michelin do Vila Vita Parc, onde está há 8 anos e pratica, ao lado do chef Hans Neuer, uma pastelaria com pouco açúcar e muita fruta, frescura e “acidade”, como se diz na sua cozinha. Prova disso é a sua tarte de alfarroba e tâmaras, uma versão melhorada das “tartes mazinhas que se encontram nos restaurantes do Algarve” complementada com gelado de fava-tonka e laranja.