Saiba onde beber chá de bolhas em Lisboa e no Porto

Com chá, fruta ou leite, há centenas de combinações desta bebida, para todos os gostos. Juntámos as melhores lojas em Lisboa e no Porto para desfrutar da nova moda.

Surgiu no início dos anos 80 em Taiwan, mas só depois da pandemia a moda começou a pegar em Portugal. O bubble tea tradicional (fica a saber, se ainda não se cruzou com ele) consiste numa base de chá verde ou preto à qual são adicionadas umas pérolas de tapioca açucaradas, as bolinhas que se veem no fundo do copo e que fazem sucesso nas redes sociais. A esta base ainda podem ser acrescentados leite, sumos de fruta e outros toppings. A imaginação é o limite.