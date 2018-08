Paredes de Coura: A música volta ao seu habitat

Retornados ao festival 14 anos depois de uma memorável estreia em solo nacional, os canadianos Arcade Fire são (à boleia do infeliz cancelamento de Björk) as grandes estrelas do último dia, apresentando Everything Now (2017), o seu quinto álbum.



A fechar o festival estarão ainda Big Thief, que dos Estados Unidos trazem Capacity, e a dupla portuguesa Dead Combo, que apresenta Odeon Hotel ao lado de Mark Lanegan.

O festival propriamente dito só começa na próxima quarta-feira, 15, mas as festividades (com concertos e DJ sets na vila) arrancam já no sábado, 11. Durante uma semana, a música retorna à praia fluvial do Taboão com o Vodafone Paredes de Coura, que promete novos cabeças-de-cartaz e a descoberta musical de sempre.O primeiro dia (15) tem como destaque The Blaze, dupla francesa de música electrónica que apresenta Dancehall, precedida de um grupo já conhecido do público de Coura: King Gizzard & the Lizard Wizard retornam ao festival para dar testemunho dos cinco (!) discos lançados no ano passado. Fleet Foxes, o muito elogiado colectivo do moderno folk americano, fecham o dia 16, trazendo na bagagem Crack-Up, também de 2017. Antes, o destaque vai para os ingleses Jungle, em pré-estreia do seu segundo álbum For Ever, com edição marcada para Setembro.O terceiro dia é liderado por outros dois actos britânicos, embora de mundos distintos: o grime de Skepta estreia-se no festival nortenho com Konnichiwa (2016), ao passo que os Slowdive se apresentam pela segunda vez em Paredes de Coura, desta feita com o shoegaze do seu disco homónimo de 2017. Um dia que conta ainda com uma dose saudável de punk, às mãos dos americanos DIIV ou das activistas russas Pussy Riot.