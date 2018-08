Festivais de Verão na Grande Lisboa

No conjunto de festivais que decorre esta semana, são os vizinhos da capital que se destacam: Cascais e Costa de Caparica recebem música que combina com Verão

Começando a 16 de Agosto e até sábado (19), o festival O Sol da Caparica retorna ao Parque Urbano da Costa com um ecléctico rol de artistas e a promessa de valorizar a música portuguesa. Virgul (ex-Da Weasel), Anselmo Ralph e Jorge Palma encabeçam um primeiro dia que conta ainda com o fado de Carminho, a pop do brasileiro Silva e o rock dos Peste & Sida, Linda Martini e PAUS. Actuam ainda, na abertura do festival, a dupla Calema, o cantor Filipe Catto e o Deejay Kamala. No dia seguinte, os portugueses GNR, UHF e Miguel Araújo surgem acompanhados pelo cabo-verdiano Djodje num alinhamento repleto de hip-hop, cortesia de Piruka, Jimmy P., BISPO, Wet Bed Gang e Deau, com espaço ainda para a electrónica de Moullinex (em formato de DJ set).



No fecho do festival, o destaque vai para Expensive Soul, Amor Electro e a cantora Sara Tavares, com performances de artistas como Rodrigo Leão, Ana Bacalhau e Carolina Deslandes, e uma homenagem a Cesária Évora a completar o cartaz. Os bilhetes diários (€17) e passes gerais (€37) ainda estão à venda, com descontos para residentes em Almada.



Têm início também esta semana, na Praia dos Pescadores, as habituais Festas do Mar da vila de Cascais. A abertura, a 17, é feita por António Zambujo, que traz como convidada especial Luísa Sobral. Até 26 de Agosto, mais de 20 outros artistas actuam na cidade à beira-mar: Anjos (18), Carolina Deslandes (19), José Cid (20), Agir (21), Gisela João (22), David Fonseca (23), Diogo Piçarra (24) e Pedro Abrunhosa (25) lideram os seus respectivos dias.



Para o encerramento, a 26, a Orquestra Sinfónica Portuguesa encabeça um espectáculo dedicado à lusofonia, com representantes de países convidados como Luís Represas (Portugal), Fafá de Belém (Brasil) ou Anselmo Ralph (Angola).



O Sol da Caparica

Parque Urbano da Costa de Caparica 5.ª a sáb., 16 a 19/8, • €17 a €37



Festas do Mar

Praia dos Pescadores, Cascais 6.ª, 17/8, a dom., 26/8, • Grátis