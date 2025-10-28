O regresso da Cantina Peruana ao Bairro do Avillez

José Avillez volta a receber a Cantina Peruana no seu BairroArlei Lima
Se não puder ir até às ruas de Lima, tem sempre as do Chiado. Quando lá chegar, suba ao primeiro piso do Bairro do Avillez - onde em tempos a Cantina Peruana funcionou em regime permanente - e peça um menu típico do Peru, com influências de muitos outros países, como acontece naquele que é o quarto país com mais população da América do Sul. Desta vez, a Cantina Peruana tem dias certos e contados: o menu preparado pelos chefs Diego Muñoz e José Avillez só estará disponível entre 19 de novembro e 21 de dezembro. As reservas fazem-se aqui, no site do Bairro do Avillez.
"As cantinas, tabernas tradicionais, são verdadeiros ícones de Lima, fazem parte do nosso património cultural e a sua história está ligada à paixão dos peruanos pela cozinha e pelo convívio", explica Diego Muñoz. Para este pop up, os dois chefs prepararam um menu único, que estará disponível apenas ao jantar - o menu Viaje por lo Largo y Ancho del Perú (55 euros por pessoa) inclui: um Pisco Sour, o mais famoso cocktail peruano, quatro pratos e uma sobremesa (ver detalhes em baixo).
Diego Muñoz vai estar durante um mês no Bairro do Avillez
Diego Muñoz e José Avillez conheceram-se em 2007, na cozinha de um dos mais famosos e estrelados restaurantes do mundo, o espanhol El Bulli. Uns anos mais tarde, o chef português foi a casa do peruano, do outro lado do mundo. Terá sido aí que pensaram, pela primeira vez e ainda sem planos concretos, em abrir um espaço juntos. A primeira Cantina Peruana chegou ao Bairro do Avillez em 2017, com um menu de pratos a pensar na partilha e, claro, um Pisco Bar. Em 2018 o espaço mudou-se para a Rua de São Paulo, no Cais do Sodré, e em 2020 a pandemia obrigou ao encerramento do restaurante - que volta agora, em versão pop up, ao local de estreia.
Um dos objetivos era, desde o início, mostrar que há muito mais no Peru do que os famosos ceviches. Além dos pratos preparados com peixe e marisco da costa, os petiscos da Cantina Peruana foram feitos a pensar na comida de rua, nos pratos de arroz frito que chegaram da China e nunca mais deixaram o Peru, nas mais de 4 mil variedades de batatas - ninguém tem tantas no mundo - cultivadas nos Andes peruanos, na quinoa, nas carnes e numa imensa diversidade culinária - não é por acaso que o Peru já foi eleito várias vezes (e várias delas seguidas) o melhor destino gastronómico do mundo.
Diego formou-se naquele que é muitas vezes considerado o melhor instituto e escola culinária do mundo, o Le Cordon Bleu. Estagiou no El Bulli, que Ferran Adrià decidiu encerrar em 2011, no igualmente famoso Mugaritz, e trabalhou com o icónicochef francês Alain Ducasse. Enquanto liderava a cozinha do Astrid & Gastón Casa Moreyra, o restaurante foi distinguido com a 14ª posição na lista dos 50 melhores do mundo (The World's 50 Best Restaurants) e como o melhor da América Latina.
O menu que estará disponível por 55 euros por pessoa:
PISCO SOUR O clássico cocktail peruano preparado com pisco, lima, clara de ovo e bitters de angostura
CEVICHES & TIRADITOS (Para escolher 2)
CEVICHE CLASICO Peixe branco, polvo, leite de tigre natural, camote e choclo peruano
CEVICHE CREMOSO DE MARISCOS Y PALTA Gambas, vieiras e navajas em leite de tigre cremoso
TIRADITO NIKKEI Atum laminado, leite de tigre Nikkei, rábano branco e sésamo
O ceviche clássico da Cantina PeruanaGrupo José Avillez
COCINA CALIENTE (Para escolher 2)
ANTICUCHO DE CERDO IBÉRICO Pescoço de porco grelhado com anticuchera Nikkei e papas crocantes
PAPA RELLENA DE COLA DE BUEY Puré de batata crocante recheado com rabo de boi com huancaína de rocoto
CHICHARRÓN DE GAMBA EN TEMPURA Camarões crocantes com molho tártaro e chalaca
ARROZ & FUSIÓN AEROPUERTO CAPÓN Arroz frito com char siu, tortilla vaga de gambitas, rábano e gengibre
DULCE FINAL
MOUSSE DE CHOCOLATE PERUANO Mousse de chocolate peruano, maní, biscocho e teja crocante
A mousse de chocolate da Cantina PeruanaGrupo José Avillez