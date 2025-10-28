Mel Gibson escolhe atriz pró-aborto para interpretar Virgem Maria. Polónia contesta

O governo polaco pediu ao realizador norte-americano que reconsiderasse a escolha de Kasia Smutniak para o papel da mãe de Jesus na sequela d' "A Paixão de Cristo".

O realizador Mel Gibson (Braveheart - O Desafio do Guerreiro e Apocalypto) vai voltar ao mundo da Bíblia e filmar um segundo filme com personagens centrais à fé cristã. Mas a sua escolha de atriz para interpretar a mãe de Jesus no filme A Ressurreição de Cristo está a causar celeuma, já que a atriz polaca Kasia Smutniak é apoiante de um movimento pró-aborto.

Kasia Smutniak foi escolhida para o papel da Virgem Maria e o anúncio causou polémica devido às suas declarações públicas de apoio ao aborto. No passado, a atriz de 46 anos apoiou o movimento feminista pró-aborto polaco Strajk Kobiet. Este movimento - cujo nome se pode traduzir por Greve Feminina - tem sido um dos maiores críticos das leis mais conservadoras do partido no poder na Polónia.

O partido conservador de direita polaco Lei e Justiça enviou uma carta a Gibson a criticar o casting e a pedir a substituição da atriz, segundo a Variety, enquanto outros tentam convencer influencers de direita conservadora norte-americanos, como Candace Owens - em tribunal por ter afirmado que Brigitte Macron nasceu um homem -, a protestar esta escolha.

Smutniak vai atuar ao lado de Jaakko Ohtonen, que desempenhará o papel de Jesus Cristo, e da cubana Mariela Garrica que irá interpretar Maria Madalena.