Mel Gibson escolhe atriz pró-aborto para interpretar Virgem Maria. Polónia contesta

Kasia Smutniak será a Virgem Maria no filme de Mel GibsonAP Photo/Andrew Medichini
O realizador Mel Gibson (Braveheart - O Desafio do Guerreiro e Apocalypto) vai voltar ao mundo da Bíblia e filmar um segundo filme com personagens centrais à fé cristã. Mas a sua escolha de atriz para interpretar a mãe de Jesus no filme A Ressurreição de Cristo está a causar celeuma, já que a atriz polaca Kasia Smutniak é apoiante de um movimento pró-aborto.
Kasia Smutniak foi escolhida para o papel da Virgem Maria e o anúncio causou polémica devido às suas declarações públicas de apoio ao aborto. No passado, a atriz de 46 anos apoiou o movimento feminista pró-aborto polaco Strajk Kobiet. Este movimento - cujo nome se pode traduzir por Greve Feminina - tem sido um dos maiores críticos das leis mais conservadoras do partido no poder na Polónia.
O partido conservador de direita polaco Lei e Justiça enviou uma carta a Gibson a criticar o casting e a pedir a substituição da atriz, segundo a Variety, enquanto outros tentam convencer influencers de direita conservadora norte-americanos, como Candace Owens - em tribunal por ter afirmado que Brigitte Macron nasceu um homem -, a protestar esta escolha.
Smutniak vai atuar ao lado de Jaakko Ohtonen, que desempenhará o papel de Jesus Cristo, e da cubana Mariela Garrica que irá interpretar Maria Madalena.
No filme A Paixão de Cristo, de 2004, o papel de Maria, mãe de Jesus, foi desempenhado por Maia Morgenstern. Maria Madalena foi interpretada por Monica Bellucci e Jim Caviezel foi Jesus.
A Ressurreição de Cristo é um projeto em duas partes que deve chegar às salas de cinema em 2027, tendo as gravações começado em outubro deste ano nos Estúdios Cinecittà, em Roma. A Paixão de Cristo foi um enorme sucesso quando saiu em 2004, tendo sido visto em salas nacionais por mais de 700 mil espetadores.
Smutniak vive em Itália e participou em várias séries e filmes, incluindo Domina.