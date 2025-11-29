Sábado – Pense por si

Teatro

Morreu o dramaturgo Tom Stoppard

O autor da peça Rosencrantz and Guildenstern Are Dead e argumentista do filme A Paixão de Shakespeare, morreu aos 88 anos.

Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
Morreu o dramaturgo Tom Stoppard
Diogo Barreto 29 de novembro de 2025 às 19:05
Tom Stoppard, dramaturgo e argumentista, faleceu aos 88 anos
Tom Stoppard, dramaturgo e argumentista, faleceu aos 88 anos Evan Agostini/Invision/AP, File

Morreu o dramaturgo britânico Tom Stoppard aos 88 anos, na sua casa em Dorset, “pacificamente” e “rodeado pela família”, segundo o agente do autor. 

Nascido na Chéquia, em 1937, Tom Stoppard emigrou com a família quando esta fugiu da invasão nazi. Chegou a Inglaterra em 1946, depois de ter estado três anos num internato em Darjeeling, nos Himalaias. Antes de se dedicar à escrita de peças, foi jornalista e crítico de teatro. 

Entre as suas peças mais importantes estão Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966); Night and Day (1978); Arcadia (1993) ou Rock ‘n’ Roll (2006). Foi ainda o argumentsita do filme A Paixão de Shakespeare que lhe valeu um Óscar.

Tópicos Família Tom Stoppard Dorset
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Morreu o dramaturgo Tom Stoppard