Morreu o dramaturgo Tom Stoppard

O autor da peça Rosencrantz and Guildenstern Are Dead e argumentista do filme A Paixão de Shakespeare, morreu aos 88 anos.

Morreu o dramaturgo britânico Tom Stoppard aos 88 anos, na sua casa em Dorset, “pacificamente” e “rodeado pela família”, segundo o agente do autor.

Nascido na Chéquia, em 1937, Tom Stoppard emigrou com a família quando esta fugiu da invasão nazi. Chegou a Inglaterra em 1946, depois de ter estado três anos num internato em Darjeeling, nos Himalaias. Antes de se dedicar à escrita de peças, foi jornalista e crítico de teatro.

Entre as suas peças mais importantes estão Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1966); Night and Day (1978); Arcadia (1993) ou Rock ‘n’ Roll (2006). Foi ainda o argumentsita do filme A Paixão de Shakespeare que lhe valeu um Óscar.