Registo eletrónico de animais ganha reforço de 300 mil euros no Orçamento de Estado

Deputados aprovaram uma verba extra para o registo eletrónico de animais de companhia.

30 de novembro de 2025 às 11:36
O Governo aprovou um reforço de 300 mil euros para o registo eletrónico de animais de companhia, no âmbito da votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026). A verba destina-se a melhorar o sistema nacional de identificação, uma das principais ferramentas no combate ao abandono.

Tópicos Animais Orçamento de estado Orçamento
