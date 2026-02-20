Sábado – Pense por si

O gosto pelo desporto, os dois filhos e a luta contra a doença: a vida de Eric Dane, o "Dr. McSteamy" (1972-2026)

O ator que quebrou corações e chegou à fama em "Anatomia de Grey" morreu aos 53 anos. Há 10 meses tinha sido diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica.

Ricardo Santos 20 de fevereiro de 2026 às 15:59
Eric Dane tornou-se mediático depois de interpretar um dos protagonistas da série 'Anatomia de Grey'
Eric Dane tornou-se mediático depois de interpretar um dos protagonistas da série "Anatomia de Grey" Scott Garfield/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Em abril de 2025, a notícia caiu como uma bomba. O Dr. McSteamy da Anatomia de Grey tinha Esclerose Lateral Amiotrófica (E.L.A.). Como se não fosse possível um dos atores mais bonitos e sensuais do planeta sofrer de uma doença incurável. Entre a incredulidade e o choque, os e as fãs da série televisiva passada num hospital de Seattle começaram a mentalizar-se para o pior. A notícia chegou no fim do dia 19 de fevereiro, madrugada de 20 em Portugal: Eric Dane, ator norte-americano, que interpretou a personagem Dr. Mark Sloane, tinha morrido.

